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Факти / Україна / Суспільство

У братських могилах Маріуполя поховано близько 20-22 тис. людей – Андрющенко

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Маріуполь
Фото: Depositphotos

У братських могилах на території Маріуполя поховано близько 20-22 тис. мирних жителів. Наразі невідомо, скільки тіл загиблих людей залишається під завалами багатоповерхових будинків.

Радник міського глави Петро Андрющенко зазначив, що російські війська не думають про пошук тіл загиблих і не займаються їхнім вивезенням.

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– Здебільшого просто все вивозять на сміттєзвалище. Будемо відверті, ми ніколи не дізнаємось про всіх, кого так вивезли. І ми їх ніколи не знайдемо, – вважає радник мера Маріуполя.

Маріуполь

Фото: Петро Андрющенко

Андрющенко також розповів, що вся медична система загарбників у Маріуполі за день обслуговує менше осіб, ніж одне терапевтичне відділення у мирний час в Україні. Це свідчить про те, що в окупантів немає потрібних медикаментів та відповідного обладнання.

– Медичної системи просто немає. Ліків та обладнання немає. Те, що було, вивезено то в Донецьк, то в Росію. Це більше фікція, – переконаний радник міського глави Маріуполя.

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