Червень, 16 в 23:54

Радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов повідомив, що у Києві працюють системи протиповітряної оборони (ППО) із штучним інтелектом, хоча і не всі.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

За словами Смірнова, штучний інтелект системи визначає траєкторії польотів об’єктів і може, зокрема, спрацювати на випередження.

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Крім того, штучний інтелект також застосовується у роботі піротехніків ДСНС, які розміновують території.

– І маємо розуміти, що є дуже багато моментів, де залучаються передові технології, зокрема, аеродрони, які можуть підійматися на певну висоту, сканувати певний об’єкт. І ці процеси є автоматичними. Ця система сама сканує і передає дані. Якщо вона знаходить певну міну – одразу повідомляє. І умовний сапер бачить вже, де об’єкт знаходиться, що це може бути, – розповів радник голови МВС.

Він наголосив, що штучний інтелект потрібний, щоб мінімізувати людський фактор.

14 червня впродовж години наші Повітряні сили у небі над Україною збили одразу три крилаті ракети, які російський ворог випустив з акваторії Чорного моря.