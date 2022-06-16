Червень, 16 в 18:59

Попри право на вільне переміщення, не всім українцям дозволено виїжджати за межі країни. Окремі заборони існують і під час воєнного стану, який нині введено в Україні.

Як перевірити, чи маєте ви заборону на виїзд за кордон – дізнавалися Факти ICTV.

Які причини заборони на виїзд за кордон

Головними причинами є заборгованість зі сплати аліментів, рішення суду про заборону виїзду за кордон, порушення проти вас кримінальної справи або відбування покарання, володіння особою інформацією, яка є державною таємницею.

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Способи перевірки

Дізнатися щодо обмежень чи заборони перетинати кордон України можна декількома способами, але найбільш надійний із них – подати письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

Запит можна подати особисто, здавши його до канцелярії, або надіслати листа на поштову адресу центру.

У запиті обов’язково потрібно вказати:

прізвище, ім’я та по батькові;

місце проживання (місце перебування);

реквізити документа, що посвідчує особу, яка подає запит.

Для зручності можна зазначити адресу, на яку центр має надіслати відповідь (якщо вона відрізнятиметься від адреси вашого проживання або перебування).

Перевірити, чи заборонено вам виїзд, можна онлайн за найбільш популярними причинами відмови в перетині кордону:

Також існують спеціальні застосунки для перевірки, наприклад, Опендатабот:

встановіть Опендатабот

відправте боту свій податковий номер (ІПН). Якщо ви в реєстрі боржників за несплату аліментів — виїзд заборонений;

надішліть боту своє прізвище, ім’я, по батькові — якщо ви у розшуку або є судова справа щодо виїзду, то виїзд заборонений.

Кого точно не випустять з країни

Існує декілька категорій людей, яким мають право тимчасово обмежити виїзд за кордон, а саме:

українці, які знають державну таємницю (їм повідомляють про термін дії обмеження);

українці, які засуджені за вчинення кримінального правопорушення;

українці, які перебувають під адміністративним наглядом Національної поліції;

українці, до яких застосований запобіжний захід до закінчення кримінального провадження;

українці, які ухиляються від виконання зобов’язань, які поклав на них суд.

Звичайно, не варто забувати, що під час воєнного стану особи, які підлягають призову на строкову військову службу, також не зможуть перетнути кордон.

Як відомо, під час воєнного стану виїзд з України заборонений для чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте є і винятки: непридатність до військової служби, наявність трьох і більше неповнолітніх дітей, догляд за особами чи дитиною з інвалідністю тощо.