Червень, 17 в 21:51

Російській окупанти через масштабні втрати в своїх підрозділах не хочуть продовжувати воювати в Україні та вимагають від командирів повернути їх додому.

Про це йдеться у перехопленні розмови російських військових, яке вдалося отримати ГУР Міноборони.

– Справи взагалі сумні. Вже просто інженерів у піхоту відправляють, а вони у відмову. Вони готові поїхати, перервати контракт взагалі, – розповідає один окупант.

За словами російського загарбника, солдати готові навіть побити командирів, щоб не йти воювати.

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— Флесов психанув і трохи замполітові бригади ї*ало не розбив… Немає людей. У ротах залишилося по 10-15 осіб. Безвихідна ситуація просто… Немає нікого, немає ні саперів, ні екіпажів, немає керівників. Ми сидимо вже морально настільки убиті, – розповідає окупант.

Він каже, що готовий навіть розстріляти командування, так здають нерви. А ще не розуміє, чому їх не виводять, адже особового складу лишилися одиниці.