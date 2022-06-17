Початок червня став найважчим на фронті після початку повномасштабної війни – Арестович

Червень, 17 в 20:06

Початок червня став найважчим місяцем після початку повномасштабного вторгнення російської армії, за винятком перших днів. Збройні сили України дають гідну відсіч, а на Херсонському напрямку мають певні успіхи.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович. За його словами, протягом 2-3 тижнів ситуація на фронті більш-менш стабільна, українські захисники вдало виконують завдання з оборони.

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– Червень – найважчий місяць після початку війни, якщо не брати до уваги перших днів вторгнення. Через 2-3 тижні я не бачу погіршення ситуації на фронті. Навпаки намічаються деякі успіхи на Херсонському напрямі. Якщо взяти стратегічну рамку, то ми виконуємо свої завдання. З втратами, на жаль. Але ми стоїмо та виснажуємо противника. А супротивник ні, – наголосив Арестович.

На його думку, російська армія сконцентрувала всі сили на утриманні південних областей України та повного захоплення території Донбасу після відступу від Києва, Чернігова та Сум.

– Це все вимотує та деморалізує противника дуже сильно. Поступово за міліметром ситуація переважає на нашу користь, – вважає радник глави Офісу президента.

Арестович заявив, що російські війська зазнають великих втрат та позбуваються тактичних переваг у запеклих боях з українськими захисниками за Сєвєродонецьк.