Червень, 17 в 7:21

На тимчасово окупованих Росією українських територіях окупанти створили щонайменше 20 фільтраційних таборів і в’язниць.

Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 16 червня.

– Є ще багато місць, де злочини не припиняються. На окупованих територіях виявлено щонайменше 20 фільтраційних таборів і в’язниць, – зазначив він.

Цимбалюк нагадав нагадує про тюрму Ізоляція в окуповану Донецьку.

Зараз дивляться

– Ми чудово знаємо про жахи, які там відбуваються. І тому ми повинні не допустити, щоб Росія створювала подібні в’язниці у всій Україні, – додав він.

Крім того, український посол наголосив, що Росія намагається перетворити Донецьку та Луганську області на територію беззаконня зі створеними та підконтрольними Росії терористичними організаціями, так званими ДНР і ЛНР.

– Як би там не був імітували судовий процес, саме Росія несе за це повну відповідальність. Україна вимагає від російської сторони належного гуманного ставлення для українських військовополонених, – сказав Цимбалюк.

Очільник української місії в ОБСЄ також розповів про випадки катувань, про гендерне насильство, викрадення людей, що стало частиною російської політики зі зламування волі мешканців окупованих територій України.

Він, пославшись на слова правозахисників, заявив, що одними з лідерів за кількістю викрадень російськими військовими в Україні є Херсонська та Запорізька області.

Раніше вже розповідали, що країна-агресор Росія жорстоко поводиться з українськими захисниками, які перебувають у тимчасовому полоні. Більшість наших військових окупанти взяли у полон під Маріуполем.

Джерело: Permanent Mission of Ukraine to the International Organizations in Vienna