Червень, 17 в 11:41

Російські загарбники продовжують обстрілювати Донецьку, Луганську та Харківську області. Зранку 17 червня завдали ракетних ударів по Миколаєву. За добу багато загиблих та і численні руйнування житла, цивільної інфраструктури.

Про це йдеться у зведенні від обласних адміністрацій станом на 17 червня.

Окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ Град, удари ракетами Х-22, Х-59МК. В епіцентрі обстрілів — Авдіївка, Нью-Йорк, Торецьк, Красногорівка, Новоукраїнка, Неліпівка, Курдюмівка, Очеретине.

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– Пошкоджено 29 об’єктів: 20 житлових будинків, центр дитячої творчості, приміщення виправної колонії, шахта, амбулаторія, санаторій-профілакторій, підприємство. Один цивільний загинув, двоє постраждали, – зазначили в ОВА.

У Запорізькій області 16 червня ввечері сталася пожежа на хімічному заводі Коагулянт у місті Пологи. Горіли складські приміщення заводу на загальній площі 800 кв. м. Пожежу загасили. Хімічної загрози для населення міста та області наразі немає. Постраждалих немає.

На Сумщині мінометні обстріли кордону. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

На Дніпропетровщині пізно ввечері 16 червня ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду. Ніхто не постраждав.

Російські загарбники знову обстріляли Харків, зокрема крайній північний район міста. Постраждалих немає. По області окупанти завдавали ударів по Чугуївському, Харківському районах, Золочівській громаді. Горіли господарча споруда, гараж, автомобіль, а також трава на відкритій території.

На Херсонщині стабільно напруженою залишається ситуація в окупованих населених пунктах всього Бериславського району. Там постійні бойові дії, мародерства, вбивства та поранення мирних жителів, розтрощені будинки, знищена соціальна інфраструктура, заміновані поля, дороги, мости — такі наслідки у більшості сіл Високопільської, Нововоронцовської, Калинівської, Великоолександрівської та інших громад.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Окупанти вранці 17 червня завдали ракетного удару по Миколаєву. Пошкоджено житлові багатоповерхові будинки та об’єкт інфраструктури. За попередньою інформацією, одна людина загинула, шістьох поранено. Серед поранених є дитина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 114-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.