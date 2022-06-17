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Факти / Україна / Суспільство

У Міносвіти спростували фейк про складання списків випускників призовного віку

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Міносвіти спростували фейк про складання списків випускників призовного віку
Фото: Pixabay

У соцмережах, особливо у проросійських групах, поширюється фейковий лист про складання списків випускників призовного віку з характеристиками оцінки військово-патріотичного виховання.

Про це повідомили у Міносвіти та науки.

Для підробки із нібито підписом заступниці міністра освіти Віри Рогової використали бланк МОН, номер оригінального листа та QR-код, присвоєний системою електронного документообігу.

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– Повідомляємо, цей лист – фейк. Розповсюдження підробленого документа є підтвердженням інформаційної війни, що спрямована на створення занепокоєння в суспільстві та дискредитацію МОН, – заявили у міністерстві і просять не довіряти фальшивим документам.

У МОН наголошують, що усі офіційні документи публікують на сайті міністерства.

Раніше у Центрі протидії дезінформації повідомили, що студенти призовного віку, які навчаються за межами України, під час воєнного стану можуть виїжджати за кордон на навчання. Проте за умови, що там вони навчаються на денній формі.

Джерело: Міносвіти
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