У Польщі українці з порушеннями слуху можуть отримати відеоінформацію на гарячій лінії
Фото: Depositphotos
У Польщі запрацювала гаряча лінія підтримки для українців з порушеннями слуху. Відеоконсультації українською та польської жестовими мовами проводять на платформах Skype, WhatsАpp і Viber.
За допомогою цієї функції, люди з вадами слуху зможуть отримати необхідну інформацію від прикордонників, працівників пунктів приймання біженців, волонтерів чи роботодавців.
Графік роботи гарячої лінії з сурдоперекладом:
Зараз дивляться
- Skype (українська жестова мова/польська жестова мова/польська мова)
Понеділок — п’ятниця: 7:00 – 23:00
Субота, неділя: 8:00 – 20:00
- WhatsАpp і Viber (українська жестова мова/польська жестова мова)
тел.: 783 729 144, 724 028 395
щодня з 8:00 до 21:00.
Координатором гарячої лінії є Польська асоціація людей з порушеннями слуху.