Червень, 17 в 19:55

У Польщі запрацювала гаряча лінія підтримки для українців з порушеннями слуху. Відеоконсультації українською та польської жестовими мовами проводять на платформах Skype, WhatsАpp і Viber.

За допомогою цієї функції, люди з вадами слуху зможуть отримати необхідну інформацію від прикордонників, працівників пунктів приймання біженців, волонтерів чи роботодавців.

Графік роботи гарячої лінії з сурдоперекладом:

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Skype (українська жестова мова/польська жестова мова/польська мова)

Понеділок — п’ятниця: 7:00 – 23:00

Субота, неділя: 8:00 – 20:00

(українська жестова мова/польська жестова мова/польська мова) Понеділок — п’ятниця: 7:00 – 23:00 Субота, неділя: 8:00 – 20:00 WhatsАpp і Viber (українська жестова мова/польська жестова мова)

тел.: 783 729 144, 724 028 395

щодня з 8:00 до 21:00.

Координатором гарячої лінії є Польська асоціація людей з порушеннями слуху.