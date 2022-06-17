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Факти / Україна / Суспільство

У Польщі українці з порушеннями слуху можуть отримати відеоінформацію на гарячій лінії

Наталя Жуковська, журналістка Факти ICTV
глухая
Фото: Depositphotos

У Польщі запрацювала гаряча лінія підтримки для українців з порушеннями слуху. Відеоконсультації українською та польської жестовими мовами проводять на платформах Skype, WhatsАpp і Viber.

За допомогою цієї функції, люди з вадами слуху зможуть отримати необхідну інформацію від прикордонників, працівників пунктів приймання біженців, волонтерів чи роботодавців.

Графік роботи гарячої лінії з сурдоперекладом:

Зараз дивляться
  •  Skype (українська жестова мова/польська жестова мова/польська мова)
    Понеділок — п’ятниця: 7:00 – 23:00
    Субота, неділя: 8:00 – 20:00
  • WhatsАpp і Viber (українська жестова мова/польська жестова мова)
    тел.: 783 729 144, 724 028 395
    щодня з 8:00 до 21:00.
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Координатором гарячої лінії є Польська асоціація людей з порушеннями слуху.

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