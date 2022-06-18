Червень, 18 в 0:11

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про співвідношення втрат російських окупантів та української армії.

Про це він сказав у ефірі Фейгін LIVE.

За його словами, російські солдати дедалі більше не розуміють, що саме вони захищають в Україні й від цього їхній моральний дух падає.

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– Що російські солдати захищають у Херсоні? Оборона на чужій завойованій території – це дуже поганий захід, що морально розкладає дух. Оборона провалилася під Києвом, Черніговом, Сумами та під Харковом. Вона провалиться і на інших напрямках, – каже Арестович.

Він зауважує, що ЗСУ вже зараз показали, що навіть попри брак штурмової авіації та танків, все ж справляються з Херсонським напрямком.

Радник голови ОПУ наголошує, що певний наступ армії РФ на Попаснянському, Лиманському, Сєверодонецькому напрямках не вирішує головного завдання окупантів – захоплення, оточення тощо. А українська армія вирішує – адже наше завдання вимотування противника, завдання йому ударів і позбавлення можливості наступати.

– Ми успішно вирішуємо завдання… Навіть у співвідношенні втрат. У російському угрупованні, яке прийшло в Україну, загинув кожен сьомий. А у нас загинув кожен 70-й, якщо брати за 200-тисячне угруповання… Співвідношення та динаміка у наш бік, – зазначає Олексій Арестович.

Радник вважає, що ЗСУ потрібен великий моральний успіх, наприклад, підрізання ворожого Ізюмського угруповання або Херсонського, або й те, й інше. Він зауважив, що таку ситуацію можна буде порівняти із Курською битвою часів Другої світової війни.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України майже впритул підійшли до Херсона.