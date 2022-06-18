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Факти / Україна / Суспільство

Близькі на відстані: ICTV та UNFPA запустили проєкт до Дня батька

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
День Батька

Війна створила кілометри відстані між мільйонами сімей, татами та їхніми дітьми. Але навіть жаху війни не під силу змінити головне – батьківську любов. Саме їй напередодні Дня батька канал ICTV разом із Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) присвятив проєкт Близькі на відстані.

У третю неділю червня в Україні відзначають День батька. Вже кілька років поспіль UNFPA та ICTV разом формують культуру цього дня – говорять про важливість батьківства, пояснюють ролі тат і висвітлюють проблеми, пов’язані з нерівністю участі у вихованні дітей.

2022 року День батька, що припадає на 19 червня, набув нових форм і значень – війна розділила сімʼї та показала важливість батьківської підтримки в цей час.

Зараз дивляться

– Війна змінила наше життя. Вона загострила розуміння добра і зла, сили любові, партнерства, відданості цінностям, що нас віддаляють від ворога. Про це наша кампанія до Дня батька, яку ми вже традиційно створюємо з нашими партнерами з Фонду ООН у галузі народонаселення. Вона про батьківську любов, що перемагає будь-які обставини і знаходить нові форми, щоб підтримувати зв’язок з дітьми навіть на відстані.

– І це безумовно кампанія про цінність рівності – в правах, проявах та батьківстві. Ми знаємо скільки сімей зараз розділені війною та кілометрами, і хочемо цією кампанією ще раз підтримати тих, хто як і всі ми чекає української перемоги, щоб святкувати цей день разом зі своїми дітьми, – розповідає Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media.

У ролику показані історії українських тат  – волонтерів, пекарів, медиків, військових, підприємців, викладачів і відомим артистів. Тих, хто зараз поруч зі своїми дітьми, і тих, хто опинився на відстані. Їхніми голосами автори проєкту розповіли про доступні способи сказати Люблю своїй дитині.

– UNFPA багато років працює з сім’ями в Україні. Ми просуваємо ідеї здорових сімейних стосунків та відповідального батьківства, де чоловіки та жінки рівноправні та пропорційно зайняті домашніми справами та доглядом за дітьми.

– Зараз, у воєнний час, UNFPA прагне збільшити підтримку українців та українок. Через мережу татохабів ми зараз працюємо на місцях, на рівні громади, де мають відбутися зміни, а наша допомога є більш актуальною та необхідною, – коментує Хайме Надаль, Представник UNFPA в Україні.

У рамках кампанії UNFPA та ICTV також щоденно ділитимуться порадами батьківства у сучасних воєнних реаліях. Їх можна буде переглянути в ефірі та соціальних мережах каналу.

Як татам підтримувати звʼязок із дітьми на відстані та які слова підтримки знаходити для них у цей складний час – про це також розповіли у відео до Дня батька.

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