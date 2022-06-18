Червень, 18 в 16:32

Виїзд за кордон чоловіків призовного віку під час повномасштабної війни в Україні є “питанням у моральній площині”.

Про це заявив в одному з інтерв’ю секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов. Таким чином він прокоментував ідею, щоб охочі виїхати за кордон чоловіки могли зробити це за гроші.

Данілов зазначив, що такі зміни потрібно вносити не під час війни.

Зараз дивляться

– Це питання в моральній площині, а не фінансовій. Такі речі треба робити заздалегідь, а не під час війни. Якби ми ввели таке правило раніше – що якщо ти не хочеш служити, то [заплати] певну суму грошей. Але цей реєстр мав би бути повністю публічним, – наголосив секретар РНБО.

Раніше радник голови МВС України Віктор Андрусів запропонував надати можливість чоловікам призовного віку виїхати за межі України в обмін на страховий внесок у розмірі $3-5 тис.

– На жаль, війна надовго. І нам треба буде мобілізувати не одну сотню тисяч солдат. Але питання виїзду – це не про заборонити чи дозволити. Це питання, як виїжджати. Я пропоную зробити страховий внесок, наприклад, $3-5 тис. і вільний виїзд для того, хто його вніс. В будь-якому випадку тотальна заборона шкодить нам ще більше. Багато років саме кошти заробітчан рятували нашу економіку, і зараз це особливо важливо, – стверджував він.

Варто зазначити, що на сайті Офіційного інтернет-представництва президента України була зареєстрована петиція із закликом скасувати заборону на виїзд за кордон чоловіків під час воєнного стану. Вона набрала понад 27 тис. голосів, а тому на неї відповів президент Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що захист суверенітету та територіальної цілісності України є обов’язком усіх громадян. Зеленський також зазначив, що права і свободи людини можуть бути обмежені під час воєнного стану. Він доручив прем’єру Денису Шмигалю опрацювати порушені в петиції питання.

Як відомо, під час воєнного стану для чоловіків віком від 18 до 60 років заборонили виїзд з України. Проте є винятки: наприклад, непридатність до військової служби, наявність трьох і більше неповнолітніх дітей, догляд за особами чи дитиною з інвалідністю тощо.

Найближчим часом в Україні можуть дозволити виїзд за кордон IT-спеціалістам.

Джерело: LIGA.net, Політика Андрусіва