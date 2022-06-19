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Факти / Україна / Суспільство

На території ОРДЛО ЗСУ знищили сім ворожих складів з боєприпасами за три дні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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На території ОРДЛО ЗСУ знищили сім ворожих складів з боєприпасами за три дні
Фото: Depositphotos

На тимчасово окупованих територіях України високоточними ударами за останні три дні було уражено щонайменше сім об’єктів, на яких розміщувались значні запаси боєприпасів з 2014-2015 років. Зокрема, лише знищений склад боєприпасів в окупованому Хрустальному (колишній Красний Луч) містив до 1 тис. тонн боєприпасів.

За даними InformNapalm, серед місцевих жителів з’явились чутки, що Збройні сили України дуже влучно знищують російські склади з боєкомплектами неподалік Донецька.

Мирні мешканці вважають, що російські солдати намагаються приховати вдалі удари української армії. Армія РФ прострілює центр окупованого Донецька меншими калібрами, щоб залякати жителів та припинити чутки про вдалу роботу українських захисників лише по складах з боєприпасами.

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В InformNapalm наголосили, що це свідчення різних джерел, завдяки яким з’являється приблизне уявлення про ситуацію в Донецьку. Збройні сили України точково б’є по бойовим спроможностям російської армії та ліквідують можливості наступу ворожих військ на Донбас.

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