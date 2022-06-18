Особливе місце: як рота добровольців використовує колишнє укріплення росіян під Бучею

Червень, 18 в 18:38

Бійці добровольчих формувань територіальних громад на Київщині зараз проходять активну тактичну підготовку, щоб бути готовими у разі повторного наступу на область. Жителі Бучанщини, які в минулому взагалі не мали стосунку до військової справи, зараз завдяки практиці активно вправляються зброєю, володіють тактикою бою та основами військової медицини.

На чергових навчання бійці добровольчого формування Бучанської територіальної громади за легендою мали захопити ворожий опорний пункт: спершу ліквідувати спостерігача укріплення, а потім і офіцера. Важливо було тримати дистанцію і контролювати свій сектор стрільби. Над правильністю виконання вправ спостерігав командир роти охорони з позивним Фішер. Протягом 13 років він проводив військово-патріотичні ігри для людей найрізноманітніших професій. Фішер наголошує: справжній успіх у тактиці бою полягає у численних повтореннях вправ.

У ситуації бою мозок не повинен думати, як послідовно виконати вправу, а тіло має робити все автоматично. Це як кермувати автівкою: ти вже не думаєш, як будеш заводити двигун і натискати на газ. Під час поводження зі зброєю важлива швидкість. Швидкість грає надзвичайно важливу роль, особливо під час війни. Як не дивно, щоб була швидкість, потрібно вимкнути мозок. А щоб відімкнути його, потрібно чимало повторювань. Тоді вже все виходитиме механічно.

Зараз дивляться

Місце для проведення навчань – особливе. Донедавна це найбільший опорний пункт росіян на Київщині, а саме у Бучанському районі. Кращої місцевості для підготовки зустрічі з ворогом годі й шукати. За попередніми оцінками, тут дислокувалося 15 тис. особового складу загарбників. Йдеться десятки квадратних кілометрів укріплювальних постів. Вони перебували тут протягом березня і саме звідси відступали у бік Чорнобиля.

Ворожі армійці встигли викопати щонайменше 7 тис. спеціальних окопів або, як їх правильно називають, капоніри для зберігання бойової техніки. Начальник штабу добровольчого формування Бучанської ТГ Андрій Верлатий розповів, що тут зберігалися ворожі танки, БТР та БМП.

Вони тут закопувалися на роки. За місяць вони провели укріплювальну роботу велетенських масштабів. Капонір захищає бойову техніку від бомбардувань чи артилерійського обстрілу. Навіть осколочні ушкодження дуже важко завдати техніці, якщо вона перебуває в такому земляному укритті. Тут були декілька підрозділів, а саме буряти, чеченці та звісно росіяни. Також можна припустити, що тут були підмосковні дивізії, адже познаходили відповідні упаковочні листи від озброєння.

А ще тут на кожному кроці бліндажі, в яких мешкав особовий склад. У простих землянках жили звичайні солдати, а у бліндажах “класу люкс” мешкало командування. Від інших укриттів їх відрізняє наявність дверей та накрадених речей з навколишніх сіл. Коли Фішер вперше побував тут, то його найбільше вразили дві речі. Це масштаби фортифікації та повсюдне свинство окупантів.

– Я такого ніколи не бачив. От тут він їв, а за крок фекалії. Де вони харчувалися, там же і справляли потреби. Навколо суцільний бруд. Воно спить, навколо повно недопалків.

Закопувати капоніри куди складніше, ніж рити, адже російські війська застосовували під це спеціальну техніку, розповідають бійці. Зусиллями Бучанського добровольчого формування вже знижено майже 2 тис. капонірів у 14 населених пунктах. Перш за все це окопи, які розташовувалися поряд з житловими будинками та дорогами загального користування. Решта укріплень зараз слугують вже нашим бійцям і як база для тренувань, і як фортифікація.