Російська армія готує масштабний наступ, щоб захопити Луганщину – Гайдай

Червень, 18 в 21:34

Збройні сили Російської Федерації перемістили всі резерви на Луганський напрямок, щоб захопити всі території області, які зараз перебувають під контролем українських захисників. Про це заявив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Зокрема, російська армія спрямувала резерви на захоплення Сєвєродонецька та Бахмута, щоб повністю контролювати обласний центр.

– Чекаємо найближчими днями великих наступів на Луганщині. Російська війська кинули всі резерви на Сєвєродонецький та Бахмутський напрями. Вони намагаються встановити повний контроль над обласним центром, – наголосив Гайдай.

За його словами, Російська Федерація досі намагається встановити контроль над автодорогою Лисичанськ-Бахмут. Однак російські солдати лише масово гинуть під час збройної агресії проти України.

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