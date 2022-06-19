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Скачок на 250 осіб: Арестович розповів про поповнення легіону Свобода Росії

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Скачок на 250 осіб: Арестович розповів про поповнення легіону Свобода Росії
Фото: Depositphotos

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що фіксується стрибок росіян, які приїжджають воювати на боці України – до легіону Свобода Росії.

Про це він сказав в ефірі Фейгін LIVE.

– Фіксується стрибкоподібний приплив до легіону Свобода Росії. Наразі налічується вже кілька сотень військовослужбовців. Стрибок стався на 250 людей протягом цих кількох днів, — сказав Арестович.

За його словами, це росіяни, які добираються в Україну через треті країни.

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– Наразі йдеться про те, щоб дублювати підрозділи, бо не вміщуються всі охочі, – заявив Олексій Арестович.

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