Червень, 18 в 23:07

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що фіксується стрибок росіян, які приїжджають воювати на боці України – до легіону Свобода Росії.

Про це він сказав в ефірі Фейгін LIVE.

– Фіксується стрибкоподібний приплив до легіону Свобода Росії. Наразі налічується вже кілька сотень військовослужбовців. Стрибок стався на 250 людей протягом цих кількох днів, — сказав Арестович.

За його словами, це росіяни, які добираються в Україну через треті країни.

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