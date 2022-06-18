Червень, 18 в 19:47

У Центрі протидії дезінформації розповіли, як нараховуються пенсії тим, хто виїхав за кордон та де тепер можна отримати кошти.

Про це йдеться у повідомленні ЦПД.

Зазначається, що органи Пенсійного фонду України та соціального захисту населення щомісячно нараховують пенсії та соцдопомоги як внутрішньо переміщеним особам, так і громадянам, які виїхали за кордон через війну в Україні.

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Якщо пенсіонер отримував пенсію у відділенні Укрпошти, то зараз йому просто потрібно змінити спосіб отримання коштів та перевести нарахування на картку.

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Якщо у пенсіонера немає картки, а іноземні банки хочуть довідки для відкриття рахунку, то можна оформити картку онлайн через офіційний сайт чи мобільний застосунок.

Під час відкриття рахунку банк здійснює ідентифікацію клієнта через відеоверифікацію, розповідають у ЦПД.

Раніше повідомлялося, що РФ намагається поширювати фейк про нібито мобілізацію українців з Польщі.