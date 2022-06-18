Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

У РНБО спростували російські фейки про виплату пенсій українцям за кордоном

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
пенсії
Фото: Depositphotos

У Центрі протидії дезінформації розповіли, як нараховуються пенсії тим, хто виїхав за кордон та де тепер можна отримати кошти.

Про це йдеться у повідомленні ЦПД.

Зазначається, що органи Пенсійного фонду України та соціального захисту населення щомісячно нараховують пенсії та соцдопомоги як внутрішньо переміщеним особам, так і громадянам, які виїхали за кордон через війну в Україні.

Зараз дивляться

Якщо пенсіонер отримував пенсію у відділенні Укрпошти, то зараз йому просто потрібно змінити спосіб отримання коштів та перевести нарахування на картку.

Читайте
У Міносвіти спростували фейк про складання списків випускників призовного віку

Якщо у пенсіонера немає картки, а іноземні банки хочуть довідки для відкриття рахунку, то можна оформити картку онлайн через офіційний сайт чи мобільний застосунок.

Під час відкриття рахунку банк здійснює ідентифікацію клієнта через відеоверифікацію, розповідають у ЦПД.

Раніше повідомлялося, що РФ намагається поширювати фейк про нібито мобілізацію українців з Польщі.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка