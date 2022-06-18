Червень, 18 в 15:38

В Україні ціни на пальне вже не повернуться до рівня, який був до початку повномасштабної війни. Водночас проблема з його дефіцитом поступово вирішиться.

Таку думку висловив в одному з інтерв’ю секретар РНБО Олексій Данілов, відповідаючи на запитання, чи реально вирішити проблему з дефіцитом палива в умовах війни.

Він попередив, що тієї ціни, яка була раніше, очікувати вже не варто.

Зараз дивляться

– Я думаю, це питання скоріше економічне, ніж технологічне. Вважаю, через певний проміжок часу воно (питання дефіциту пального, – Ред.) вирішиться. Але треба розуміти, що тієї ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, два євро за літр, то як у нас може бути один євро? – наголосив Данілов.

Він також поінформував, що не заправляється, оскільки 24 лютого передав свій автомобіль військовим.

Як відомо, в травні Кабінет міністрів ухвалив рішення відмовитися від державного регулювання цін на паливо. Водночас уряд зберіг граничну межу ціни на бензин у 52 грн/л, а на дизельне паливо – 58 грн/л.

Станом на 18 червня вартість бензину А-95 в середньому становить 50,77 грн/л, а бензину А-92 – 51,50 грн/л. Середня ціна на дизпаливо становить 56,62 грн/л.