Червень, 19 в 14:21

З 23 червня компанія FlixBus розпочинає автобусні перевезення за маршрутом Київ-Вроцлав, що проходить через Житомир, Новоград-Волинський, Рівне, Львів, Краків, Катовіце, Вроцлав.

Автобуси за цим напрямком курсуватимуть чотири рази на тиждень. Графік руху автобусів складений так, щоб не доводилося їхати по Україні під час комендантської години.

З Києва автобус відправлятиметься о 10:30. Час прибуття до Вроцлава – 06:35 наступного дня.

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Придбати квитки можна на сайті перевізника:

https://www.flixbus.ua/

З 1 липня у Польщі перестануть надавати фінансову допомогу полякам, що прихистили біженців з України. Ця програма була прийнята на два місяці. але продовжена і працює уже четвертий місяць. Але 1 липня її дія закінчиться.

Ще на початку війни, коли потік українців хлинув до Польщі, ніяких урядових програм не було. Поляки пропонували дах над головою і їжу не за можливі привілеї від держави, а просто так.

Наприклад, за лічені дні після початку війни в Facebook-групу допомоги українським біженцям у Польщі додалися 300 тис. осіб. Житло пропонували у всіх частинах країни.