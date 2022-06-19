Рада надала держпідтримку українському книговидавництву та книгарням з 2023 року

Червень, 19 в 20:03

З початку 2023 року для новонароджених та 14-річних підлітків видаватимуть безкоштовні сертифікати на українські видання на третину прожиткового мінімуму для працездатної особи. Згідно з актуальними даними, до кінця року його планують підвищити з 2 481 грн до 2 684 грн.

Верховна Рада ухвалила закон №6287 Про внесення змін до деяких законів про стимулювання розвитку українського книговидавництва та книгорозповсюдження. Документ підтримали 314 народних депутатів.

Закон передбачає виплату субсидій з 1 квітня 2023 року спеціальним магазинам, в яких 80% виторгу припадає на книжкові товари. Розміри компенсації оренди трохи збільшили:

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у Києві та міжнародних аеропортах – з 0,3 до 0,35 прожиткового мінімуму;

територіальних громадах від 500 тис. жителів – з 0,2 до 0,25 прожиткового мінімуму;

територіальних громадах від 100 до 500 тис. жителів – з 0,16 до 0,2 прожиткового мінімуму;

територіальних громадах від 30 до 100 тис. жителів – з 0,08 до 0,12 прожиткового мінімуму;

територіальних громадах до 30 тис. мешканців – з 0,04 до 0,08 прожиткового мінімуму.

Площа оренди, плата за яку підлягає компенсації, обмежена від 50 м у невеликих територіальних громадах до 150 м у Києві. Сума субсидії не може перевищувати 20% від суми доходу за продаж книг.