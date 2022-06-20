Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Стікалися всі розвіддані: ЗСУ ліквідували командно-розвідувальний центр 20 армії РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
прапор україни,
Фото: Depositphotos

У Харківській області українські захисники ліквідували командно-розвідувальний центр 20-ї загальновійськової армії західного військового округу Російської Федерації. Наразі немає точної інформації щодо втрат.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів. Він підтвердив інформацію про знищення російських окупантів.

– Важливе уточнення: це був не командний пункт, а командно-розвідувальний центр. Туди стікається вся розвідувальна інформація, обробляється, аналізується та передається до штабу. Немає точних даних щодо втрат, – зазначив він.

За словами радника глави МВС, зазвичай у таких центрах працюють від 200 до 300 людей, а командує ним офіцер не нижче полковника.

Зараз дивляться

За непідтвердженими даними, нещодавно лише за три дні Збройні сили України високоточними ударами уразили щонайменше сім об’єктів, на яких розміщувались значні запаси боєприпасів російської армії.

За інформацією українських видань, лише один знищений склад боєприпасів в окупованому Хрустальному (раніше місто мало назву Красний Луч) містив до 1 тис. тонн боєприпасів, які потенційно могли використати російські війська.

Читайте
Згоріло майже 5 тонн врожаю: під Одесою сталася пожежа

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка