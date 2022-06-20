Стікалися всі розвіддані: ЗСУ ліквідували командно-розвідувальний центр 20 армії РФ

Червень, 19 в 23:45

У Харківській області українські захисники ліквідували командно-розвідувальний центр 20-ї загальновійськової армії західного військового округу Російської Федерації. Наразі немає точної інформації щодо втрат.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів. Він підтвердив інформацію про знищення російських окупантів.

– Важливе уточнення: це був не командний пункт, а командно-розвідувальний центр. Туди стікається вся розвідувальна інформація, обробляється, аналізується та передається до штабу. Немає точних даних щодо втрат, – зазначив він.

За словами радника глави МВС, зазвичай у таких центрах працюють від 200 до 300 людей, а командує ним офіцер не нижче полковника.

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За непідтвердженими даними, нещодавно лише за три дні Збройні сили України високоточними ударами уразили щонайменше сім об’єктів, на яких розміщувались значні запаси боєприпасів російської армії.

За інформацією українських видань, лише один знищений склад боєприпасів в окупованому Хрустальному (раніше місто мало назву Красний Луч) містив до 1 тис. тонн боєприпасів, які потенційно могли використати російські війська.