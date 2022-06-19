Червень, 19 в 20:54

Верховна Рада спростить порядок встановлення фактів народження чи смерті на території, де діє військовий чи надзвичайний стан.

Відповідний законопроєкт №7310 “Про внесення змін до деяких законів про особливості встановлення юридичних фактів в умовах військового чи надзвичайного стану” у першому читанні підтримали 273 народні депутати.

Законопроєкт, зокрема, пропонує внести зміни до Цивільного процесуального Кодексу.

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Заява про встановлення факту народження або смерті людини в межах території, де діє військовий або надзвичайний стан, може бути передана батьками, родичами або їх представниками дитини до будь-якого суду України, незалежно від місця проживання заявника.

Суд розглядатиме подібні справи невідкладно, а схвалене судом рішення підлягає негайному виконанню. При цьому рішення суду про встановлення факту народження або смерті особи в межах зазначених територій може бути оскаржено у загальному порядку, встановленому Цивільним процесуальним Кодексом.

Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Раніше парламент України врегулював дату початку та кінця навчального року в умовах війни, яку встановлюватиме український уряд.