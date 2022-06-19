Вдарили артилерією: на Луганщині ЗСУ відбили атаку російської армії біля Тошківки

Червень, 19 в 20:40

У Луганській області українські захисники відбили атаку російської армії біля Тошківки завдяки артилерії. Лисичанськ контролюють Збройні сили України. У Сєвєродонецьку тривають запеклі бої, під час яких російські війська намагаються повністю захопити місто, однак лише зазнають масові втрати.

Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що російська армія намагалась прорватися на територію Тошківки та навіть вдалося частково це зробити. Проте Збройні сили України запустили артилерію, внаслідок чого загарбники відступили.

– Найважча військова ситуація в Україні – саме на Луганщині. Тривають запеклі бої в Сєвєродонецьку, орки намагаються захопити місто повністю, але їм це не вдається, рашисти зазнають масові втрати. Сьогодні росіяни намагалися здійснити прорив в районі Тошківки, навіть мали успіх, але після роботи нашої артилерії окупанти зазнали поразки, – наголосив Гайдай.

Водночас глава Луганської ОВА запевнив, що на території області триває так звана тиха евакуація мирних жителів, які хочуть поїхати у безпечніші регіони України, а гуманітарні товари постачають до регіону щоденно без перебоїв.