Згоріло майже 5 тонн врожаю: під Одесою сталася пожежа

Червень, 19 в 22:16

В Одеській області внаслідок пожежі знищено майже 5 тонн цьогорічного врожаю. У вогні згоріла дерев’яна надвірна споруда та сіно у тюках вагою 4,5 тонни.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася у селі Білка на вулиці Тригубова, де загорілась дерев’яна споруда. Вночі полум’я вдалося загасити на загальній площі близько 50 кв. метрів.

Наразі фахівці з’ясовують можливі причини та обставини пожежі. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Від рятувальної служби залучили шістьох вогнеборців та дві одиниці техніки.

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В Одеській області очікують зібрати лише половину від минулорічного врожаю внаслідок сильної засухи, розповіла директор департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Алла Стоянова.

За її словами, що минулорічні результати врожайності були рекордними для України, але у 2022 році ситуація значно погіршиться, однак агропродукції все одно вистачить для задоволення попиту серед жителів області.