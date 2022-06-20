Червень, 20 в 14:46

Ми зустрічаємось з Аюною Морозовою поблизу Харківської обласної військової адміністрації. Саме тут, 1 березня, її привалило бетоном, вона пролежала під завалами 3,5 години – тіло заніміло, повітря не вистачало, кричати не було сили, та й здавалося, що ніхто вже не чує.

А після другого прильоту люди, які так само, як і вона, благали про допомогу, затихли. Після визволення Аюна обходила десятою дорогою руїни облвійськадміністрації і вперше, разом з нашою знімальною групою, наважилася зайти всередину.

– Ситуація 1 березня оселила в мені те, чого я не знала раніше – страх за життя. Я могла боятися за сина, за вихованців, за чоловіка, за батьків, але боятися, що помру – я цього ніколи не боялася. І зараз, зіткнувшись із цією ситуацією, я почала боятися. Вибухи, грім – інтуїтивно йдеш і шукаєш стіну щільнішу, капітальнішу. Але через це потрібно пройти, щоб вилікуватись, щоб не було страху, – каже Аюна.

Саме обласна адміністрація в перші дні повномасштабного вторгнення стала місцем збору всієї патріотичної спільноти – сюди везли гуманітарну допомогу, організовувались волонтери, тут збирались чоловіки й жінки, які мали бажання стати до лав ТРО.

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– В цьому, здається, й була велика проблема, ми видали місцезнаходження шаленою кількістю людей і фотографій. Шаленою! Тут черги стояли! – згадує жінка.

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26 лютого сюди прийшла й Аюна з чоловіком Андрієм – він працював водієм, вона годувала гарячою їжею тероборонівців.

Ранком 1 березня російська армія випустила по Харкову ракети Калібр, кадри приголомшили світ – міцна будівля обладміністрації зруйнована, вирвало ялини, які сягали 4-го поверха, навколо глибокі вирви. Під завалами десятки людей, серед них Аюна.

– Он шафа, бачите? Я стояла обличчям до дверей, буфет був ще зачинений, і був хлопчик, який допомагав мені наливати з баклажки воду. Я стояла спиною, позаду були ролети, і я побачила спалах, у голові думка – яке світло, якщо позаду ролети? Інтуїтивно я закрилася і дуже сильно закричала! Ну, і все! Я прокинулася на спині із зафіксованими руками нагорі. Як у фільми жахів – після вибуху сіре повітря, і ти бачиш це повітря, і глуш така, і хтось кричить, а ти трішки ще під враженням… Там у нас лежало печиво, це ж буфет – солодощі, чай, кава. І оця суміш печива з бетоном… я не люблю тепер печиво, – каже Аюна.

Аюна спортсменка, директорка школи олімпійського резерву, готувала майбутніх чемпіонів з плавання. Чимало її спортсменів зараз воює на фронті. Спортивне загартування допомогло й їй не здатися і боротися скільки є сили.

– Потрапивши під завали, я, як спортсменка, відчула все тіло і зрозуміла, що я ціла. І це був найбільший страх, що я ціла, але я під землею і можу загинути, бо мене просто не почують і я помру просто від нестачі повітря. Думки дуже скачуть! Перше подумала – дякувати богові, що дитина в безпеці! Другий момент був – що я скажу батькам? Потім руки ось так тримала і думаю – о, нігті цілі! Потім – боже, про що ти думаєш, ти зараз можеш померти! І спершу мені здавалося, що звук йде кудись, що чують мої крики, – згадує жінка.

Але після другого ракетного удару Аюну ще більше привалило і вона вже не чула ні тих, хто до цього під завалами благав про допомогу, ні себе.

– Через те, що в кабінеті було багато столів, шаф, у мене під правою ногою виявилося дерево, і я могла ногою трохи рухати, і я подумала: “Я не можу кричати, але стукіт-то вони почують!” І я настукувала харківську кричалку Металіста – думаю, це точно почують! – каже Аюна.

Тіло заніміло, рухи вже не контролювала, закінчувалось повітря, згадує Аюна, і намагалася спокійно дихати і говорила вголос сама з собою, щоб не збожеволіти.

– І вони почули мій писк, я вже не кричала, а перейшла на ультразвук якийсь! І мене почув чоловік, я з ним розмовляла, він говорив, що його звати Женя, я кажу: “Хлопчику!” Він каже: “Я не хлопчик, мені 38 років!” Я б дуже хотіла його знайти! Дякую тобі, Женю, дай Бог здоров’я тобі, дружині і твоїм дітям, і дякую, що в тебе такий гарний слух! – згадує Аюна.

Євген потроху розгрібав завали, але найважчий шмат бетону, який привалив Аюну, підняти не міг.

І раптом Аюна почула голос чоловіка і сказала Жені, що там ходить чоловік такий-то на вигляд. Попросила, щоб запитав, чи Андрій.

– І чую, він питає: “Ти Андрій?” Він каже: “Так!” Я кажу: “Скажи, що тут Аюна лежить!” Він каже: “Тут якась Юнона лежить!” І Андрюха каже: “О, то моя!” І він на адреналіні зрушив шматок бетону! І розплакався! Я кажу: “Теж знайшов час плакати!” А він: “О, бурчить, значить жива!”, – згадує Аюна.

Фото: Сергій Козлов