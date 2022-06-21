Червень, 20 в 23:40

Російські загарбники, ймовірно, готують масовий запуск ракет по території України з боку окупованого Криму.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

За його словами, шість носіїв крилатих ракет у Чорному морі вишикувалися вздовж західного узбережжя Криму для завдання масованого ракетного удару.

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Арестович прогнозує удар “по центрах прийняття рішень у Києві” у відповідь на удар по бурових установках, які привласнила РФ після тимчасової окупації Кримського півострова.

– Сьогодні, завтра, післязавтра і після післязавтра дуже рекомендую нашим громадянам, у тому числі тим, хто проживає у Києві, особливо на Печерську — не нехтувати сигналами повітряної тривоги, – радник голови ОП.

Він наголосив, що у ці дні існує цілком реальна небезпека і треба бути обережними.

Нагадаємо, що народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про те, що українські військові начебто завдали удару по бурових установках. Зазначається, що це сталося вранці 20 червня.