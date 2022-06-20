Показати “бажання” отримати паспорт РФ: у Бердянську окупанти створюють штучні черги до ЦНАПів

Червень, 20 в 16:45

Окупанти у Бердянську створюють штучні черги до місцевих ЦНАПів, щоб продемонструвати начебто “бажання” місцевих жителів отримати російські паспорти.

Повідомляється, що всіх, хто стоїть на обліку у військовій комендатурі Бердянськ, примусово відправляють до ЦНАП для створення черг перед пунктами фотографування на документи. Тих, хто не погоджується стояти в чергах, відправляють на громадські роботи.

Окрім того зазначається, що на тимчасово окупованих територіях Півдня України простежувалася робота мобільної групи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби ЗС РФ. В радіусі кілометра роботи зазначених груп зникав мобільний зв’язок українських операторів та блокувалась можливість перегляду українських сайтів у мережі.

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Після переміщення групи з локації доступ до українських сайтів відновлювався. У ГУР припускають, що таким чином здійснювався пошук проукраїнськи налаштованих осіб та членів їхніх сімей.

А в тимчасово окупованому Старобільську Луганської області окупаційна влада проводить “інвентаризацію” обладнання місцевих аграрних компаній. Рашисти пояснюють, що кінцева мета цих дій – створення “нового сільськогосподарського підприємства, за принципом колективного господарства”.

Колишнім співробітникам пояснюють, що в разі повернення на роботу, їхня заробітна плата не перевищуватиме 10 тис. російських рублів (менте 5 тис. грн). Ті, хто погодиться на такі умови, мають повернутися на робочі місця до червня і прийняти російське громадянство до вересня.

В тимчасово окупованому селі Кінські Роздори Запорізької області у приміщенні місцевої лікарні розмістились близько 40 військових окупаційної армії. З метою “кругової охорони” вони розосередили по периметру лікарні вибухові пристрої у вигляді розтяжок. Після цього з території одного із прилеглих господарств зайшла коза. В результаті хаотичного руху тварина “знешкодила” декілька гранат, а кілька рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Фото: ГУР