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Обстріли Донеччини: за день росіяни вбили одного цивільного та поранили 19 людей

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Обстріли Донеччини: за день росіяни вбили одного цивільного та поранили 19 людей

Російські загарбники протягом доби, 21 червня, вбили одного мирного жителя та поранили 19 людей на Донеччині.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

– За 21 червня росіяни вбили одного мирного жителя Донбасу – у Часовому Ярі. Ще 19 людей сьогодні отримали поранення, – зазначив він.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Крім того, він каже, що вночі окупанти обстріляли снарядами РСЗО Град з магнієвим зарядом школу №6 в Авдіївці.

За словами Кириленка, це вже третя школа, знищена росіянами у місті. Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько 200 шкіл.

У Генштабі повідомляли, що на Донецькому напрямку противник перегрупувався з метою посилення для подальших дій на Бахмутському напрямку. Крім того, виявлено формування зведених підрозділів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 118-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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