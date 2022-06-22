Червень, 21 в 22:20

Російські загарбники протягом доби, 21 червня, вбили одного мирного жителя та поранили 19 людей на Донеччині.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

– За 21 червня росіяни вбили одного мирного жителя Донбасу – у Часовому Ярі. Ще 19 людей сьогодні отримали поранення, – зазначив він.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Крім того, він каже, що вночі окупанти обстріляли снарядами РСЗО Град з магнієвим зарядом школу №6 в Авдіївці.

За словами Кириленка, це вже третя школа, знищена росіянами у місті. Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько 200 шкіл.

У Генштабі повідомляли, що на Донецькому напрямку противник перегрупувався з метою посилення для подальших дій на Бахмутському напрямку. Крім того, виявлено формування зведених підрозділів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 118-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко