Червень, 21 в 15:37

Через повномасштабну війну в Україні Кабмін виділив певні особливості для реєстрації шлюбу.

В умовах воєнного стану шлюб може бути укладений із військовослужбовцем, поліцейським чи працюючим в закладі охорони здоров’я без його присутності.

Які документи потрібні аби зареєструвати шлюб – дізнавалися Факти ICTV.

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Як зареєструвати шлюб

Сьогодні аби це зробити, потрібно подати відповідну заяву до одного з відділу державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС).

При поданні заяви жінка та чоловік маю пред’явити паспорти. На період воєнного стану шлюб можна зареєструвати в той самий день, подавши заяву до будь-якого відділу РАЦС.

Взагалі, послуга не безкоштовна, коштує – 85 грн, проте під час воєнного стану – реєстрація безкоштовна.

Необхідні документи

Аби зареєструвати шлюб потрібно надати:

заяву про реєстрацію шлюбу (в умовах воєнного стану заява від військовослужбовця, поліцейського, працівника закладу охорони здоров’я про реєстрацію шлюбу без усіх інших документів може подаватися безпосередньо його командиру (керівнику);

документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (якщо це не перший шлюб);

документ, що підтверджує причину скорочення строку державної реєстрації шлюбу (у разі порушення суб’єктом звернення питання державної реєстрації шлюбу до спливу місячного строку);

паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця, особи без громадянства та посвідка на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України;

рішення суду про надання права на шлюб (якщо особам 16-17 років);

документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита (під час воєнного стану не подається, оскільки збір не справляється).

Реєстрація шлюбу в умовах війни

Як вже зазначалося вище, реєстрація шлюбу, якщо один із наречених є військовослужбовцем, поліцейським чи працює в закладі охорони здоров’я може проводитися без особистої присутності нареченого або нареченої.

У такому випадку заява нареченого або нареченої подається командиру, який засвідчує справжність підпису на заяві та забезпечує його передання до РАЦС.

Заява про державну реєстрацію шлюбу має містити інформацію про обох партнерів: ПІП, дату народження, громадянство.

Факт реєстрації шлюбу може засвідчуватися актом про укладання шлюбу, який складається командиром військовослужбовця, та скріплюється печаткою органу або військового формування.

До речі, в умовах війни, шлюб може укладатися без присутності обох партнерів за допомогою відеозв’язку.