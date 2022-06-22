Червень, 21 в 22:59

Російські загарбники, ймовірно, хочуть помститися за те, що українські захисники нібито завдали удару по бурових установках привласненого Росією Чорноморнафтогазу після тимчасової окупації Кримського півострова.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE. За його словами, можливий ворожий удар по центру прийняття рішень.

– Ще раз попереджую киян: не ігноруйте сьогодні вночі та ще декілька днів до 25-26 червня сигнали повітряної тривоги, – зазначив Арестович.

Крім того, радник голови ОП наголосив, що не варто забувати про Харків, який зараз є прифронтовим містом. Тільки протягом 21 червня внаслідок обстрілів міста та області загинуло 15 мирних людей, а ще 16 – поранені.

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Арестович рекомендує дітям, літнім людям, інвалідам та усім іншим за можливості евакуюватися з міста через загрозу російських обстрілів.

Також він назвав обстріли Харкова та Одеси відповіддю Росії за українську атаку на острів Зміїний.

– Ми вчора вдарили по… ми не били, так вийшло – по Зміїному. І є відповідь – Одеса, Миколаїв, Харків, – каже Арестович.

Зазначимо, що удар по Зміїному сьогодні підтверджували в оперативному командуванні Південь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 118-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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