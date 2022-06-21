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Факти / Україна / Суспільство

Силовики, алкаші. Хорошого нічого немає: окупант про тилові підрозділи РФ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Силовики, алкаші. Хорошого нічого немає: окупант про тилові підрозділи РФ
Фото: Depositphotos

Українська розвідка опублікувала чергове перехоплення розмови рашистів. У ній співрозмовники обговорюють поточне становище на лінії фронту.

Один зі співбесідників намагається з’ясувати, чи збираються їх міняти на передовій, і розповідає, що боїться оточення з боку ЗСУ.

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— За відчуттями, скоро в кільце нас візьмуть. З усіх фронтів обходять. Ми рухаємось вперед, а нас збоку обходять. І схід, і захід. Всі в одному місці зібралися.

На питання, хто ззаду залишися із росіян, відповідає: Алкаші, силовики, алкаші. Хорошого нічого немає.

Напередодні британська розвідка повідомляла, що величезний перелік сучасних та боєздатних бойових літаків не допоміг Росії під час війни проти України.

Розвідка зазначає, що російські ВПС показали низькі результати, що стало однією з причин вкрай обмеженого успіху російської кампанії загалом.

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Джерело: ГУР
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