Червень, 21 в 13:58

Перед судом постане колишній начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України за розтрату у понад 21,4 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Наразі обвинувальний акт стосовно колишнього начальника слідчі скерували до суду.

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Досудовим слідством встановлено, що у листопаді-грудні 2018 року відбулися чотири тендери на придбання житла для військових. Тендери провели із суттєвими порушеннями.

Колишній начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ уклав з комерційною структурою договори на закупівлю 63 квартир у Харкові за бюджетні кошти за свідомо завищеною ціною.

Зазначається, що своїми діями військовий завдав збитків Міноборони у сумі 21 млн 491 тис. грн.

Таким чином, колишньому начальнику управління Збройних сил України пред’явили обвинувачення в умисній розтраті майна в особливо великих розмірах через зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.