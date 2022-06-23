Червень, 22 в 23:44

Російські війська відмовилися від намірів щодо форсування (наступу з подоланням водної перешкоди) річки Сіверський Донець, тому що бояться великих втрат.

Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що російська армія продовжує стягувати додаткові сили для повного захоплення Сєвєродонецька та на напрямку Тошківка – Золоте, де зараз тривають запеклі бої.

– Орки відмовилися від форсування річки Сіверський Донець через страх великих втрат, бо вони ще від “першої” Білогорівки не оговталися, тож вирішили гинути на інших напрямках, – переконаний Сергій Гайдай.

За словами глави Луганської ОВА, Збройні сили Російської Федерації прагнуть оточити українських захисників, однак наразі їм це не вдається.

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Російська армія систематично продовжує обстрілювати Лисичанськ, намагаючись зрівняти місто з землею. Гайдай зазначив, що декілька днів вистачило солдатам РФ для того, щоб завдати катастрофічних руйнувань на території Лисичанська.

Проте глава Луганської ОВА запевнив, що українські захисники дають гідну відсіч ворогу, стримують агресивні наміри російської армії та допомагають мирним жителям.