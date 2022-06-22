Червень, 22 в 16:39

З початком повномасштабної війни тисячі українців вимушені були покинути свої домівки. Більшість попрямували за кордон.

Тим паче, з 24 лютого були спрощені правила перетину кордону – українців пускали на територію ЄС без біометричних паспортів, або загалом без них.

Адже з 2017 року українцям не потрібна віза для в’їзду в Шенгенську зону. Тому більшість біженців перебували на території ЄС на правах туристів. Але безвізовий режим дозволяє перебувати в ЄС лише 90 днів протягом 180 днів.

Зараз дивляться

Що робити, якщо 90 днів безвізу закінчились, а ви не оформили статус біженця або посвідку на тимчасове проживання – дізнавалися Факти ICTV.

Якого статусу можуть набути українці, перебуваючи за кордоном

Після 24 лютого українці, які втікали від війни, мали три варіанти:

залишатися у статусі туриста (90 календарних днів з дати в’їзду, ви повністю самостійно забезпечуєте своє перебування, не маєте права працювати);

(90 календарних днів з дати в’їзду, ви повністю самостійно забезпечуєте своє перебування, не маєте права працювати); подати документи на отримання статусу біженця (події в Україні є безумовною підставою для отримання такого статусу незалежно від місця проживання в Україні). Процедура отримання такого статусу тривала — може займати більше пів року;

(події в Україні є безумовною підставою для отримання такого статусу незалежно від місця проживання в Україні). Процедура отримання такого статусу тривала — може займати більше пів року; отримати тимчасовий захист – статус надається відразу, без тривалих формальностей строком на рік і може бути автоматично продовжений до трьох років.

Проте багато українців вирішили не оформлювати статус біженця або отримувати тимчасовий захист, а просто залишитися в ЄС, допоки ситуація в Україні не покращиться.

Але 90 днів з 24 лютого вже минули, і право на перебування за безвізом теж.

90 днів безвізу закінчилися – що робити

Незалежно від наявності посвідки на проживання в одній із країн ЄС, українці можуть перебувати в державах Шенгенської зони до 90 днів на кожні 180 днів.

Тобто від дня перетину кордону необхідно відрахувати 180 днів назад і подивитися, чи були ви в ЄС понад 90 днів за цей період без наявності посвідки на проживання.

Якщо цей термін перевищено, ви не маєте права перебувати в Шенгенській зоні без відповідного дозволу.

Проте директива про тимчасовий захист від 12 березня 2022 року знімає обмеження на термін перебування у ЄС, яке дає безвіз.

Наприклад, після використання права на проживання за безвізовим режимом, перебування українців на території Польщі вважається законним.

Проте для цього необхідно зареєструватися за номером PESEL зі статусом UKR і, таким чином, заявити про намір залишитися в Польщі ще на 18 місяців.

– Згідно з Директивою від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку із агресією Російської Федерації, для тих громадян України, які в’їхали на територію Республіки Польща після 24 лютого 2022 року в рамках безвізового режиму, зареєстрували своє перебування за номером PESEL і таким чином заявили про намір залишитися в Польщі, перебування на території Польщі вважається законним на термін 18 місяців від дати 24 лютого 2022 року, – зазначає поручниця Прикордонної служби та керівник пресгрупи головного командувача Прикордонної служби Анна Міхальська.

А от у Німеччині без посвідки на проживання можна перебувати до 31 серпня. Щоб залишитися в країні й надалі, необхідно подати заяву до міграційної служби за місцем тимчасового перебування на отримання гуманітарного захисту.

Таку норму в німецькому законодавстві запровадили після ухвалення відповідної директиви на рівні всього ЄС.

Усі інші країни Євросоюзу також імплементували рішення в своє національне законодавство. Щоб дізнатися про інші країни, краще звертайтеся до міграційної служби.

Тобто, якщо ви перебуваєте у Німеччині за правилами безвізу та до 31 серпня не подасте заяву на гуманітарний захист, ваше перебування там вважатиметься незаконним.

На який термін можна повернутися в Україну

Громадянам України, що прибули до Польщі після 24 лютого, оформлюють ідентифікаційний код PESEL зі статусом UKR. Ця позначка у документі надає право легально перебувати на території Польщі до 18 місяців.

Власники PESEL UKR мають змогу повертатися додому, але не більше ніж на 30 днів.

Тобто якщо ви перебуватимете в Україні 31 день, усі соціальні пільги, на які можуть розраховувати власники статусу UKR, скасовуються.

До речі, легально перебувати в Польщі за таких умов можна буде лише до 23 серпня 2022 року.