Червень, 22 в 16:11

У разі отримання пенсіонером статусу людини, зниклої безвісти за особливих обставин, виплата пенсії призупиняється. Виплати можуть відновити після особистого звернення такої особи до відповідних установ.

За даними Пенсійного фонду України, людина отримує статус зниклої безвісти після внесення даних до реєстру на підставі заяви про факт зникнення.

Людина може вважатися зниклою безвісти за особливих обставин з моменту подання родичами чи друзями заяви про факт зникнення громадянина України.

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У Верховній Раді пояснили, що потрібно подавати заяву про розшук до відповідного територіального органу Національної поліції України. Документ можуть віддати не лише родичі, а й інші люди, які дізналися про зникнення пенсіонера.

Заявникові необхідно отримати від Нацполіції витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження за фактом зникнення людини.