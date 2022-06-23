Червень, 23 в 13:54

Пенсіонери – одна з найбільш вразливих категорій населення, тим паче в умовах війни. Літні люди потребують більшої уваги, належного догляду, достатньої кількості ліків тощо.

В умовах воєнного стану соціальна допомога для пенсіонерів украй важлива.

На яку допомогу можуть розраховувати пенсіонери під час війни – дізнавалися Факти ICTV.

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Державні виплати та пенсії

Звісно, як і у мирний час, пенсіонери отримують пенсії. Одне із головних завдань держави – забезпечити українців засобами для існування.

Тому в пріоритеті – виплата пенсій та соціальних виплат особливо вразливим категоріям.

Крім того, під час широкомасштабної війни був зроблений необхідний та важливий крок – проведена планова індексація пенсій. З 1 березня пенсії зросли в середньому на 14%.

За даними Мінсоцполітики, підвищені пенсійні виплати отримали близько 10 млн одержувачів, а середній розмір підвищення склав 380 грн.

За інформацією Пенсійного фонду України, у травні виплата пенсій була профінансована на 100%. Всього пенсіонерам було нараховано 48,7 млрд грн: 38,1 млрд грн – через уповноважені банки і 10,6 млрд грн – на виплату пенсій через АТ Укрпошта.

У травні Пенсійний фонд також перерахував виплати для пенсіонерів, які працюють. Це стосується тих громадян, які вийшли на пенсію або отримали перерахунок два роки тому, тобто до 1 квітня 2020 року.

У червні вони отримають не лише підвищені пенсії, а й доплати за квітень і травень.

Що стосується майбутнього підвищення пенсій, то Пенсійний фонд у даний час завершує їхній перерахунок, який відбудеться автоматично з 1 липня у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму.

Для переважної більшості пенсіонерів основне підвищення відбулося під час індексації в березні, а майбутнє підвищення в основному стосуватиметься:

мінімальних пенсій для інвалідів війни – розмір підвищення складе до 600 грн ;

надбавок за понаднормовий стаж,

підвищень учасникам війни та ветеранам праці;

підвищень до 810 грн державної допомоги на догляд за одинокими пенсіонерами, старшими за 80 років.

Крім того, пенсіонери, що вимушено покинули свої домівки та отримали статус ВПО, можуть отримати виплати у розмірі 2000 грн. Звичайно, виплати ВПО надходять лише тим, хто перебуває у певних областях та громадах.

До речі, додаткова грошова допомога для ВПО жодним чином не впливає на розмір пенсії, тобто державні виплати слугують додатковою підтримкою вимушеним біженцям.

Пенсіонери можуть отримати додаткову допомогу і від міжнародних організацій, проте для цього потрібно мати статус ВПО.