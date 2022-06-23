Росіяни обстріляли Сумщину забороненими фосфорними снарядами

Червень, 23 в 17:50

Російські загарбники у четвер, 23 червня, обстріляли Юнаківську громаду Сумської області фосфорними снарядами. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

— Під час обстрілу Юнаківської громади росіяни застосували фосфорні снаряди! – написав Живицький у Telegram.

Він зазначив, що наразі уточнюється інформація щодо постраждалих мешканців та руйнувань.

Також Живицький опублікував відео з одного із сел Юнаківської громади, яку росіяни обстріляли з Градів.

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На початку червня російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси в районі села Черкаські Тишки Харківської області.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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