Червень, 23 в 15:38

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов наразі не бачить необхідності та передумов для евакуації цивільних із міста.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

Синєгубов наголосив, що у Харкові вже кілька днів поспіль тривають обстріли, проте ситуація контрольована.

Зараз дивляться

– Щодо евакуації: у нас наразі такої необхідності і передумов для цього немає. Військова ситуація важка, але абсолютно контрольована. Наші збройні сили тримають свої позиції на півночі, на північно-східному напрямку, на Ізюмському напрямку, тому говорити, що для міста Харкова потрібна евакуація, не доводиться, – сказав голова ОВА.

При цьому Олег Синєгубов наголошує, що перебувати на вулицях Харкова все ж небезпечно, тому не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Вчора російські окупанти знову обстріляли Харків. Згодом повітряна тривога розпочалась у Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Сьогодні у місті так само лунали вибухи, про це повідомляли місцеві жителі у соцмережах.