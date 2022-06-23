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Факти / Україна / Суспільство

У Херсоні повідомляють про вибухи

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Потребує перевірки
пожежа у Херсонській області

У четвер, 23 червня, у Херсоні повідомляють про вибухи.

Інформація з’явилася у місцевих Telegram-каналах близько 17.20, також про це повідомили кореспонденти Суспільного. Офіційного підтвердження наразі немає.

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Нагадаємо, що ввечері 22 червня у соціальних мережах почала ширитись інформація про те, що ЗСУ увійшли в Херсон.

Спочатку її поширив колишній депутат Верховної Ради Віталій Купрій на своїй сторінці у Facebook. Згодом інший екснардеп Ігор Мосійчук натякнув, що ЗСУ на Херсонському напрямку мають певні успіхи.

Згодом заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому дописи про хороші новини з Херсона некоректні.

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