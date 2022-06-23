У Херсоні повідомляють про вибухи
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У четвер, 23 червня, у Херсоні повідомляють про вибухи.
Інформація з’явилася у місцевих Telegram-каналах близько 17.20, також про це повідомили кореспонденти Суспільного. Офіційного підтвердження наразі немає.
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Нагадаємо, що ввечері 22 червня у соціальних мережах почала ширитись інформація про те, що ЗСУ увійшли в Херсон.
Спочатку її поширив колишній депутат Верховної Ради Віталій Купрій на своїй сторінці у Facebook. Згодом інший екснардеп Ігор Мосійчук натякнув, що ЗСУ на Херсонському напрямку мають певні успіхи.
Згодом заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому дописи про хороші новини з Херсона некоректні.