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Факти / Україна / Суспільство

У КМДА розповіли, коли планують завершити реконструкцію пошкоджених обстрілами будинків

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Будівля КМДА
Фото: Depositphotos

У Києві до початку опалювального сезону планують відремонтувати житлові будинки, які були пошкоджені у столиці з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час телемарафону Єдині новини.

— По всім 11 будинкам, де є найбільші руйнування, уже розпочато роботи. Ми плануємо по цим будинкам завершити роботу до початку опалювального сезону. Щодо решти постраждалих будинків ми вже практично заходимо в роботу. Ми до опалювального сезону завершимо всі роботи, – сказав він.

Також він додав, що сьогодні у Києві серед постраждалих будинків немає таких, які потрібно зносити.

Зараз дивляться

Київ на відновлення і ремонт житлової, критичної та соціальної інфраструктури вже має 800 млн грн.

Ці гроші виділили на відновлення постраждалої від війни інфраструктури. З міського бюджету на це виділили 600 млн, ще 200 млн надав уряд.

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