Червень, 24 в 20:08

Фонд Повернись живим отримав від держави дозвіл на закупівлю зброї для українських військових. Процедура зайняла всього кілька тижнів. Та головне, що підштовхнуло до цього – активність українців і збільшення надходжень до фонду. Адже обсяги коштів і роботи виросли в 100 разів.

Яку зброю насамперед купить фонд для ЗСУ – Факти ICTV розпитали у керівника військового відділу БФ Повернись живим Андрія Римарука.

– Андрію, розкажіть, як фонду Повернись живим вдалося отримати ліцензію на експорт товарів подвійного призначення, зокрема і летальної зброї?

Зараз дивляться

– Ми перестали думати, як у попередні роки, як зібрати кошти, щоб купити 10 чи 15 дронів. Тепер ми думаємо, де би їх купити в кількості 200-300 штук однією партією. Нині йдеться не про півмільйона гривень, а про платежі на рівні 75 млн гривень.

Цей неймовірний стрибок змусив нас думати про більш високоточне озброєння, високоточну техніку, яка, як ми бачимо по фото й відеоматеріалах, на війні приносить неймовірну користь. І це був поштовх отримати дозвіл в Державної служби експортного контролю на придбання та ввіз на територію України товарів подвійного призначення.

Тут ми говоримо не тільки про летальну зброю, яку 100% купуватимемо, а й про можливість прямої комунікації з заводами-виробниками. Тому що донині ми працювали з дилерами, посередниками, представниками, які брали свій відсоток.

Зараз йдеться про можливість прямої комунікації. Це говорить про якість наданого товару, гарантії, економію коштів, швидку логістику. Тому що від моменту контрактування до постачання термін зменшився в два рази.

– Що можна придбати за цією ліцензією і що ви плануєте купити насамперед? Це бронетехніка?

– А чому б і ні? Нещодавно була озвучена статистика втрат бронетехніки ЗСУ у війні. Ми втратили майже 50%. То чи потрібна нам техніка? Так, потрібна. Ми втрачаємо гвинтокрили? Так, втрачаємо. Втрачаємо літаки? Так.

Нас ніщо не стримуватиме, щоб оголошувати збір і закуповувати таку техніку. Так, вона дороговартісна. Так, ми не зможемо її купувати в такій кількості, як надаватимуть через матеріально-технічну допомогу або лендліз. Але є невеличкі такі ніші, де ми можемо придбати те високоточне озброєння або ті боєприпаси, яких критично не вистачає і нам їх не постачатимуть безкоштовно. Їх потрібно буде просто взяти й придбати.

До прикладу, ми втратили досить значну частину гелікоптерів Мі-8. Нам вони в лендлізі та матеріально-технічній допомозі не прописані. Їх потрібно купувати? Так, потрібно. Тому що наші пілоти навчені на них літати.

Чи потрібно купувати ті ж самі літаки радянського виробництва? Потрібно. Тому що нам, виходячи з перемовин, ніхто не дасть F-16, F-18. Потрібно навчати? Ні, бо в нас уже є стала вища школа навчання, є професійні пілоти й інструктори, які просто сідають і летять, одразу в бій.

Чи потрібно нам купувати ударні безпілотні комплекси, які ми вже опанували? Так, потрібно, вони приносять неймовірний результат у цій війні. Таких ніш, куди ми можемо зайти і допомогти Збройним силам, дуже багато.

– Коли буде перший контракт? Із чого розпочнете?

– Ми однозначно оголошуватимемо збір і проситимемо всіх долучитися, щоб купити, до прикладу, 5 гелікоптерів. І це буде незабаром. Наступного тижня, я сподіваюся, ми вже покажемо перший придбаний товар подвійного призначення. Він вже в Україні, і ми готуємо його до презентації.

– А скільки коштів вдалося зібрати фонду Повернись живим після 24 лютого?

– Збільшення надходжень у нас почалося ще до 24 лютого. Ми бачили інтенсивність бойових дій, нарощення військової міці РФ на кордонах України, люди вже почали відчувати, що наближається небезпека.

Звісно, з 24 числа надходження різко пішли вгору. Наприклад, за минулий рік ми зібрали близько 28 млн грн, а від лютого до сьогодні – понад 3,5 млрд грн. Тобто ми за два тижні зібрали стільки, скільки фонд не збирав за попередні роки.

– А потім? Запал людей допомагати і надсилати кошти поступово не згасає?

– Згадаймо 2014-2015 роки, коли був сплеск допомоги. Таким він був і в лютому поточного року. Спад пішов ближче до 2016-2017 років, а у 2019-му взагалі впав. Це нормальна тенденція, бо люди вичерпують свої фінансові ресурси.

Поки по надходженнях ми непогано тримаємося. Досвід нас навчив мати стратегічний та оперативний резерви, знаходити нові напрями співпраці, нові інструменти комунікації. Це вже історія про систематичний фандрейзинг, роботу з великим та середнім бізнесом, міжнародними партнерами, які дозволяють нам продовжувати свою компетентну допомогу армії.

– Як вдосконалюються ваші інструменти збору коштів? І чим саме зараз допомагаєте?

– Для нас дуже важливо не розпорошувати допомогу по всьому фронту, а закривати масштабно, одноразово і забути про це на місяць-два, щоб перейти до наступної ніші. 70% безпілотних апаратів, які зараз використовуються на Сході – від фонду Повернись живим. Ми придбали більше 3 тис. цих БпЛА.

Ми повністю закрили запити снайперів. Тобто держава дає озброєння. Ми даємо все, що необхідне для роботи снайпера: від обмундирування до тепловізійних засобів, прицілів, сошок, метеостанцій, взагалі всього, що потрібно снайперу.

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Ще одна історія – це зв’язок. Без зв’язку війна неможлива. Основним предметом зв’язку в Збройних силах України є радіостанція Моторола, яка використовується з 2014 року. Ми побачили цю проблему вже в кінці лютого-на початку березня, а на початку травня почали масштабне забезпечення всіх бригад радіостанціями.

Одна радіостанція коштує $650-800 залежно від моделі, зарядних пристроїв. Я сподіваюся, що цього тижня на 100% відбудеться повне забезпечення всіх бойових підрозділів, які перебувають на фронті. Кількість радіостанцій котується на рівні більше 3,5-4 тис. одиниць.

Наступна ніша – це, звичайно, безпілотні комплекси. 10 одиниць (це 20 бортів) будуть передані в Збройні сили. Наступного місяця ще 15 комплексів, а це 30 літаків. Вже в серпні ми переходимо на більш потужні авіаційні комплекси, які літатимуть на 150-200 км вглиб.

– Що важливо зараз розуміти українцям?

– Зараз ми всі маємо допомагати військовим. Якщо цього не робити, якщо вони не втримають лінію оборони, допомагати гуманітаркою не буде кому.

Люди, давайте вкладати гроші саме в Збройні сили України, інвестувати в ЗСУ, тому що це найкращий депозит у власну безпеку.