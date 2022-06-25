Червень, 24 в 21:43

На Херсонщині російські військові викрали голову Білозерської селищної ради Антоніну Чередник та депутата Володимира Посунька. Про це повідомив радник очільника Херсонської ОВА Сергій Хлань, посилаючись на слова місцевих жителів. Він зазначив, що окупанти зав’язали чиновникам очі та повезли у невідомому напрямку. Зараз дивляться

– Окупанти продовжують викрадати наших людей. У Білозерці місцеві мешканці повідомляють, що зранку схопили голову Білозерської селищної ради Антоніну Чередник та депутата Володимира Посунька. Їм зав’язали очі та повезли в невідомому напрямку, – написав Сергій Хлань.

Раніше стало відомо, що окупанти масово викрадають працівників ЗАЕС і жителів Енергодара.

Зокрема, вони викрали місцеву вчительку та її чоловіка. Загарбники виламали двері до житла подружжя, після чого озброєні російські військові почали бити чоловіка. В оселі залишились сліди крові.