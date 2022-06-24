Червень, 24 в 16:59

Найближчим часом будуть внесені зміни в програму грошової допомоги українцям в Польщі від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).

На сайті організації повідомляють, що будуть оголошені нові критерії для українських біженців, які мають право на отримання коштів. Таке рішення дасть змогу якнайскоріше надати допомогу тим, хто найбільше її потребує.

Громадянам, які вже подали заявки на реєстрацію, не потрібні додаткові дії. УВКБ ООН продовжить розглядати запити на призначення зустрічей, отриманих раніше.

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Через надмірну кількість звернень, термін очікування SMS-повідомлення з запрошенням на зустріч може бути більше 1 місяця.

Заявки з дуже критичними і невідкладними випадками будуть розглядатися індивідуально.

Діючі пункти виплат допомоги ООН українським біженцям знаходяться у 8 містах Польщі:

Варшава: Kamionkowska 11

Варшава: Chmielna 85

Краків: TAURON Arena, brama 1, Stanisława Lema 7

Познань: Galeria Malta, Maltanska 1 (1-й этаж)

Оструда: Jana lll, Sobieskiego 9/pok, 127

Гданськ: ul. Wały Piastowskie 1,

Гдиня: ul. 10 lutego 26

Вроцлав: Piłsudskiego 69/73.

Джерело: UNHCR Польща