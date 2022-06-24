Червень, 24 в 14:32

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім спростував чутки про необхідність термінової евакуації з міста.

Він зазначив, що місцева влада рекомендує виїжджати тим, хто має таку можливість. Для цього вони надають автобуси.

– П’ять дзвінків. Всі пов’язані з терміновою евакуацією з Миколаєва. Розмістили в ЗМІ новину, там цитата Олександра Сєнкевича. Він, як і раніше, рекомендує всім, хто має можливість, виїжджати з міста. Для цього надаємо автобуси. Нічого не змінилося, – написав Кім.

За словами Кіма, українські військові мають успіх на миколаївському напрямку, тому причин для паніки немає.

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– Навпаки ми маємо успіх, розвиваємо його. Ситуація така ж, як і чотири тижні тому. Причин для паніки немає. Фільтруйте інформаційне поле, – сказав Кім.

Зазначимо, що раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що ситуація у місті погана і через постійні обстріли росіян загинуло 111 людей.

Мер закликав містян евакуюватися на безпечнішу територію і зазначив, що зараз у місті залишилося близько 230 тис. жителів.

За його словами, по Миколаєву стріляють з Херсонської області, тому неможливо завчасно запустити сирену через невелику відстань між містами.