Червень, 24 в 19:55

Американські ракетні артилерійські системи Himars вже працюють на фронті. Українські воїни показують російським солдатам, що за допомогою знань та навичок можна успішніше користуватися військовою технікою, ніж робити ставку на кількість озброєння.

Глава Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко зазначив, що українські захисники дають гідну відсіч окупантам.

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– Новітні системи залпового вогню Himars передають вітання окупантам на передовій. А наші Збройні сили вчергове показують ворогу, що вміння користуватися зброєю завжди краще, ніж її кількість. А військово-політичному керівництву окупантів рекомендую замислитися, чи варто лякати світ ядерною зброєю, маючи непередбачувані ракети, – наголосив глава Одеської ОВА.

У Луганській області на території тимчасово окупованого Алчевську російські війська намагались запустити ракету по Україні. Однак вона дала збій та вибухнула прямо біля окупантів. Російські солдати ліквідовують себе власними ракетами навіть без допомоги українських бійців.