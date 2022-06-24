Червень, 24 в 11:34

Вартість квартир у Києві вже в найближчі місяці знизиться на 20-30% через відсутність попиту. В умовах повномасштабної війни та невизначеності люди не готові вкладати свої кошти в нерухомість.

Про це розповів в ефірі Громадського радіо голова Спілки консультантів з нерухомості Іван Кудояр.

За його прогнозами, зниження вартості квартир у столиці України відбудеться протягом трьох-шести місяців.

Зараз дивляться

– Продавці вважають, що ціни мають підрости, тому що зросли ціни на будівельні матеріали, первинний ринок дещо зріс у ціні. Але покупці, звісно, не готові зараз купувати. Адже покупка – це перспектива на роки, 5 років, 10 років. А хто зараз бачить перспективу в Києві на 5-10 років? Тому угод мало, всі чекають, коли буде спад вартості. Падіння точно буде, на 20-30% від довоєнної ціни. Десь місяців за 3-4, можливо, пів року, – наголосив Кудояр.

Згідно з його прогнозом, дорожчий сегмент квартир у столиці користуватиметься меншим попитом, ніж житло нижчої вартості.

Варто зазначити, що на початку травня в Україні відновили купівлю-продаж нерухомості. До цього робота державних реєстрів була зупинена через повномасштабну війну – задля захисту даних.

Водночас Кабінет міністрів вніс зміни до правил купівлі нерухомості. Зокрема, державні реєстратори зобов’язані здійснювати перевірку покупця перед реєстрацією прав на нерухоме майно.

Тим часом вартість оренди житла у Києві знизилася на 30-50%. Вільного житла побільшало, і люди можуть знайти потрібну квартиру. Водночас рієлтори прогнозують зростання цін восени.

Джерело: Громадське радіо