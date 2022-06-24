Червень, 24 в 15:34

На території Бучі відкрили тимчасове модульне містечко для мирних жителів, які втратили житло внаслідок повномасштабної війни. Воно розраховане на 352 людей, зокрема, тут житимуть вчителі, які працюють у місцевій школі та мають зруйновану оселю в Бучі чи поруч розташованих селищах.

За даними Мінрегіону, у цьому містечку розташовано 88 житлових кімнат, їдальні, дитячі кімнати, жіночі та чоловічі вбиральні, душові кімнати. Загалом планують розмістити 704 людини у модульних містечках на трьох локаціях.

Це розміщення, реалізоване разом з польським урядом, буде тимчасовим. Державні органи активно працюють, щоб забезпечити довгострокові варіанти для проживання та відновлення пошкоджених осель.

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За останніми даними, внутрішньо переміщеними особами стали 4 775 жителів Бучі (понад 3,2 тис. родин, зокрема, 24 багатодітних та 22 батьків-одинаків). Серед них є понад 1 тис. дітей, 1,1 тис. пенсіонерів та 163 людей з особливими потребами.

У Бучі пошкоджено або зруйновано понад 1,7 тис. об’єктів, серед яких є понад 230 багатоквартирних будинків (один з них повністю зруйнований).