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Це було зважене рішення: Зеленська розповіла, чи покидала Україну від початку війни

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Це було зважене рішення: Зеленська розповіла, чи покидала Україну від початку війни
Фото: Офіс президента

З початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну перша леді Олена Зеленська не залишала територію країни.

Про це вона заявила в інтерв’ю для французького телеканалу France 5.

– Це було моє зважене рішення (не виїжджати з України – Ред.). У мене не було бажання покидати Україну. У мене не було бажання бути далеко від Батьківщини і далеко від свого чоловіка. І позаяк, коли ми навіть не бачимося тижнями, все одно я відчуваю, що я поруч. Я можу надсилати свою підтримку, – сказала перша леді.

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Також Зеленська зазначила, що набагато важче стежити за подіями на Батьківщині, перебуваючи в іншій країні.

– Набагато важче дивитися на те, що відбувається з твоєю країною, твоїми людьми здалека – набагато легше емоційно для мене бути саме тут. Я там, де я хочу бути. І я там, де я маю бути. Мені здається від цього спокійніше, – додала Зеленська.

Крім цього, перша леді жзакликала французів не забувати про війну в Україні, не вірити російській пропаганді та продовжувати допомогати українцям, які вимушено залишили свої домівки.

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