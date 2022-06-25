Червень, 25 в 10:01

В Україні розпочалася 122-а доба протистояння нашого народу російській воєнній агресії.

Карта бойових дій в Україні на 25.06.2022

На Сіверському напрямку у Брянській та Курській областях РФ противник утримує до трьох батальйонних тактичних груп, а також підрозділи повітряно-десантних військ. Ворог обстріляв з артилерії позиції ЗСУ в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області та Бояро-Лежачі на Сумщині.

На Харківському напрямку противник обстріляв інфраструктуру в районах Харкова та В’ялівського водосховища.

Зараз дивляться

Штурм в районі населеного пункту Уди наші воїни рішуче придушили. Противник відійшов.

На Слов’янському напрямку окупанти наступають у напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Ворог обстріляв наші позиції поблизу Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібровного та Богородичного. Намагається вести штурмові дії в напрямку Довгеньке – Мазанівка, бій триває. Завдав авіаудару неподалік Дібровного.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівка. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня.

На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ ворожої піхоти у напрямку Володимирівка – Покровське. Противник відійшов. У напрямку Роти – Вершина ворог просунувся на один кілометр.

На Південнобузькому напрямку ворог вів наступ у напрямку Потьомкине – Високопілля Херсонської області, проте успіху не мав і відійшов.

В акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування Калібр.

Втрати РФ на 25 червня 2022:

особового складу – близько 34 700 осіб (за добу ліквідовано ще близько 170 окупантів);

танків ‒ 1 511 (+4 за добу);

бойових броньованих машин ‒ 3 645 (+8 за добу);

артилерійських систем – 764 (+5 за добу);

РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 241;

засобів ППО – 99 одиниць;

літаків – 217 (+1 за добу);

гелікоптерів – 184 (+1 за добу);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4 за добу);

крилатих ракет – 137;

кораблів /катерів – 14;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 560 одиниць;

спеціальної техніки – 60 одиниць.

Нагадаємо, що війна в Україні триває 122-й день. Де наразі точаться бої можна слідкувати на інтерактивній карті бойових дій в Україні.