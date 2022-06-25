Карта бойових дій на 25.06.2022 – ситуація на фронті
В Україні розпочалася 122-а доба протистояння нашого народу російській воєнній агресії.
Карта бойових дій в Україні на 25.06.2022
На Сіверському напрямку у Брянській та Курській областях РФ противник утримує до трьох батальйонних тактичних груп, а також підрозділи повітряно-десантних військ. Ворог обстріляв з артилерії позиції ЗСУ в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області та Бояро-Лежачі на Сумщині.
На Харківському напрямку противник обстріляв інфраструктуру в районах Харкова та В’ялівського водосховища.
Штурм в районі населеного пункту Уди наші воїни рішуче придушили. Противник відійшов.
На Слов’янському напрямку окупанти наступають у напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Ворог обстріляв наші позиції поблизу Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібровного та Богородичного. Намагається вести штурмові дії в напрямку Довгеньке – Мазанівка, бій триває. Завдав авіаудару неподалік Дібровного.
На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівка. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня.
На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ ворожої піхоти у напрямку Володимирівка – Покровське. Противник відійшов. У напрямку Роти – Вершина ворог просунувся на один кілометр.
На Південнобузькому напрямку ворог вів наступ у напрямку Потьомкине – Високопілля Херсонської області, проте успіху не мав і відійшов.
В акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування Калібр.
Втрати РФ на 25 червня 2022:
- особового складу – близько 34 700 осіб (за добу ліквідовано ще близько 170 окупантів);
- танків ‒ 1 511 (+4 за добу);
- бойових броньованих машин ‒ 3 645 (+8 за добу);
- артилерійських систем – 764 (+5 за добу);
- РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 241;
- засобів ППО – 99 одиниць;
- літаків – 217 (+1 за добу);
- гелікоптерів – 184 (+1 за добу);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4 за добу);
- крилатих ракет – 137;
- кораблів /катерів – 14;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 560 одиниць;
- спеціальної техніки – 60 одиниць.
Нагадаємо, що війна в Україні триває 122-й день. Де наразі точаться бої можна слідкувати на інтерактивній карті бойових дій в Україні.