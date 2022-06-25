На Слов’янському напрямку ворог наступає на Довгеньке і Долину – Генштаб
На Слов’янському напрямку російський ворог зосереджується на веденні наступу в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина.
Про це йдеться у ранковому зведенні від Генштабу ЗСУ.
Також окупанти продовжують гатити по позиціях наших військових поблизу Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібровного та Богородичного.
Ворог намагається йти на штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка, там постійно тривають бої. Крім того, окупанти завдали авіаудару неподалік Дібровного.
На Сєвєродонецькому напрямку під обстріли зі ствольної артилерії потрапили райони Лисичанська, Спірного та Вовчоярівки. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, там окупанти намагалися блокувати місто з півдня.
Також ворог намагався витіснити наші підрозділи в районах населених пунктів Метьолкіне, Сиротине та Воронове.
Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що якщо росіяни захоплять Сєвєродонецьк, то люди на заводі Азот стануть заручниками окупантів.