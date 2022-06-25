Червень, 25 в 8:38

На Слов’янському напрямку російський ворог зосереджується на веденні наступу в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина.

Про це йдеться у ранковому зведенні від Генштабу ЗСУ.

Також окупанти продовжують гатити по позиціях наших військових поблизу Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібровного та Богородичного.

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Ворог намагається йти на штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка, там постійно тривають бої. Крім того, окупанти завдали авіаудару неподалік Дібровного.

На Сєвєродонецькому напрямку під обстріли зі ствольної артилерії потрапили райони Лисичанська, Спірного та Вовчоярівки. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, там окупанти намагалися блокувати місто з півдня.

Також ворог намагався витіснити наші підрозділи в районах населених пунктів Метьолкіне, Сиротине та Воронове.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що якщо росіяни захоплять Сєвєродонецьк, то люди на заводі Азот стануть заручниками окупантів.